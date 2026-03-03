В Подмосковье утром 3 марта загруженность дорог достигла 4 баллов
Загруженность дорог Московской области утром 3 марта составила 4 балла. Основные затруднения движения зафиксированы на ряде вылетных магистралей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Во вторник утром основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском и Новорязанском шоссе. Также движение затруднено на Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.
В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона призвали водителей быть внимательными за рулем. Автомобилистам рекомендуют не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а перед пешеходными переходами заранее снижать скорость.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.
«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.