В Подмосковье утром 27 апреля зафиксировали 5-балльные пробки

Загруженность дорог Московской области утром 27 апреля составляет 5 баллов. В регионе насчитывается более 738 тыс. автомобилей, что на 29% ниже среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наиболее затрудненное движение отмечено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть особенно внимательными из-за возможных осадков в виде мокрого снега и гололедицы. Автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.

Если поездку отложить нельзя, необходимо увеличить дистанцию в 1,5–2 раза, двигаться плавно и без резких маневров, аккуратно перестраиваться и соблюдать скоростной режим.

Актуальная информация о дорожной ситуации и работе транспорта размещается в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.