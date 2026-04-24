В Подмосковье утром 24 апреля загруженность дорог достигла 5 баллов

Основные пробки наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

По данным ведомства, 24 апреля в Московском регионе ожидается преимущественно сухая погода без осадков. В министерстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения: выдерживать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также быть особенно внимательными в местах притяжения жителей.

Актуальная информация о дорожной ситуации и работе транспорта доступна в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6—8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.