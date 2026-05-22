В Подмосковье утром 22 мая пробки достигли 5 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 22 мая оценивается в 5 баллов. Основные затруднения движения зафиксированы на ряде федеральных и региональных трасс, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, движение осложнено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуют соблюдать установленный скоростной режим, держать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и избегать резких перестроений и внезапных остановок.

Актуальную информацию о дорожной ситуации и работе транспорта в регионе публикуют в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.