Начали искать спустя 2 недели: путешественник исчез в Долине Смерти в Якутии

В Вилюйском районе Республики Саха (Якутия) спасательные отряды прочесывают глухую тайгу в попытках установить судьбу мужчины. Он пропал две недели назад в районе знаменитой аномальной зоны, известной как Долина Смерти, сообщает SHOT .

По имеющимся данным, в начале мая компания из трех приятелей прибыла в заброшенное историческое поселение Харандаас ради загородного отдыха. Уже на следующий день, 6 мая, один из отдыхающих в одиночку направился в лесной массив. Затем связь с ним прервалась.

Загадочности инциденту добавляет тот факт, что компаньоны пропавшего не стали сразу бить тревогу. Официальное заявление в правоохранительные органы поступило с большой задержкой — спустя 14 дней после случившегося.

Спасательные группы пытаются отыскать следы пребывания человека.

У здешних мест дурная слава. Харандаас расположен на правом берегу реки Вилюй, в непосредственной близости от мистической Долины Смерти. Согласно местному фольклору, эта труднопроходимая глушь считается пристанищем темных сил, «сбивающих путников с верного маршрута».

Это далеко не первый случай исчезновения в указанном секторе. В середине мая в окрестностях той же реки Вилюй заблудился еще один местный житель. Однако тогда история завершилась благополучно — мужчина сумел самостоятельно выбраться к дому.

При этом ровно год назад такое же происшествие закончилось трагедией. Пропавшего в этом районе человека позже нашли погибшим в водоеме.

