В Подмосковье утром 20 мая загруженность дорог достигла 5 баллов
Загруженность дорог Московской области утром 20 мая составила 5 баллов. Затруднения движения зафиксированы на ряде федеральных и региональных трасс, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По данным ведомства, движение осложнено на Каширском, Дмитровском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Водителей призвали строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, чтобы избежать аварийных ситуаций в условиях плотного трафика.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.
«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.