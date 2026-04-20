В Подмосковье утром 20 апреля пробки достигли 5 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 20 апреля составила 5 баллов, на трассах зафиксировано более 1 млн автомобилей. Движение затруднено на вылетных магистралях в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, интенсивность движения на 3,3% превышает средние показатели прошлого месяца. Основные затруднения наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону столицы.

В Московском регионе сохраняется пасмурная погода, порывы ветра достигают 15 м/с. В ряде округов идет снег с дождем, из-за чего снижается видимость на дорогах.

В министерстве призвали водителей быть внимательными, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Также автомобилистам рекомендовали не парковаться под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.