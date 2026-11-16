Загруженность дорог Московской области утром в понедельник, 16 ноября, составляет 4 балла. В регионе зафиксировали более 1,1 млн автомобилей — на 7,5% больше среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 16 ноября загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла. На дороги региона выехали более 1,1 млн автомобилей, что на 7,5% больше среднего значения за октябрь.

Основные затруднения наблюдаются на трассах М-4 «Дон», М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в МАКС

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.