Благотворительная акция «Согреем детские сердца» прошла в отделении «Изумрудный город» комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский». Встречу организовали, чтобы подарить детям яркие эмоции и окружить их заботой.

Воспитанники воскресной школы при храме Святой Троицы в Реутове выступили перед подопечными центра. Юные артисты прочитали стихотворения, сыграли на музыкальных инструментах и исполнили песни под баян. Священник Троицкого храма отец Марк вручил детям памятные подарки.

Организаторы поблагодарили юных артистов, директора воскресной школы Нину Александровну Смородину и отца Марка за участие и внимание к детям. В завершение встречи участники выразили надежду на новые встречи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.