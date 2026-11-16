В кемеровской «Лапландии» сработала пожарная сигнализация

Днем в понедельник, 16 ноября, в торгово-развлекательном центре «Лапландия» в Кемерове зазвучала сирена. Причина срабатывания сигнализации неизвестна, сообщает vse42.ru .

Очевидец рассказал, что люди продолжали ходить по зданию. По его словам, сотрудники МЧС в рабочей форме перемещались группами — предположительно, проверяли торговые объекты. Пожара и дыма внутри он не заметил.

«В „Лапландии“ пожарная сигнализация уже полчаса работает. Хотя люди ходят туда-обратно. И много МЧСников», — сказал собеседник издания.

В областном управлении МЧС сообщили, что информация о происходящем в торговом центре не поступала.

В тот же понедельник стало известно, что жительница Кемерова подала в суд на «Лапландию»: эскалатор зажевал руку ее дочери. Ранее торговый центр горел несколько раз, в том числе в марте этого года. Владельцы продают объект за 2 млрд рублей.

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