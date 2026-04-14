В Подмосковье утром 14 апреля пробки достигли 5 баллов

Загруженность дорог Подмосковья утром 14 апреля составила 5 баллов, на трассах зафиксировали более 1,1 млн автомобилей. Это на 7% выше средних значений прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Затруднения движения наблюдались на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов. Пробки фиксировали и на федеральных трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и быть внимательными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.