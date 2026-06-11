В Подмосковье утром 11 июня загруженность дорог достигла 4 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 11 июня оценивается в 4 балла. На трассах региона зафиксировали около 1,2 млн автомобилей, что на 15% выше среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском и Рублево-Успенском шоссе. Также плотный трафик отмечен на Волоколамском и Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

В министерстве призвали водителей быть внимательными за рулем, не отвлекаться на мобильные устройства, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Актуальную информацию о ситуации на дорогах и работе транспорта Подмосковья публикуют в официальном канале ведомства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.