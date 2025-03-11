В Подмосковье устранили незаконные граффити и рекламу в восьми округах

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожно инфраструктуры, расположенных на региональных дорогах в восьми округах — их выявили в ходе обследования, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Дорожники ликвидировали несанкционированную рекламу с остановочных павильонов на ул. Академика Горячкина в поселке Подольской машинно-испытательной станции г. о. Подольск, в деревне Городище г. о. Ступино, на Фабричном проезде в деревне Пирогово г. о. Мытищи и на ул. Ленина в деревне Ивашево Богородского округа.

Помимо того, специалисты очистили знаки от граффити: на ул. Крупской в Орехово-Зуеве, на ул. Октябрьской Революции в Коломне и на ул. Ленина в Озерах, а также на ул. Вокзальной в поселке городского типа Нахабино г. о. Красногорск. А еще ликвидировали граффити с остановочного павильона на Октябрьском проспекте в Люберцах.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.