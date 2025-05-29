В Подмосковье устранили более 120 «опасных» троп вдоль ж/д путей

С начала года в Московской области устранили более 120 несанкционированных переходов через железную дорогу. «Опасные тропы» удалось ликвидировать благодаря установке ограждений вдоль ж/д путей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мы продолжаем работу по обеспечению безопасности жителей и гостей региона на железнодорожной инфраструктуре. С начала года специалисты установили более 390 метров ограждений вдоль железнодорожных путей, из них 120 метров — железобетонные, благодаря чему было заделано более 120 несанкционированных переходов. Это помогает снизить вероятность перехода путей в неположенных местах. С начала года на железной дороге Московской области произошло 82 смертельных случая, и 38 из них — при переходе путей по «опасным» тропам», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Чтобы повысить безопасность на железной дороге области, помимо ликвидации троп и установки металлических и железобетонных ограждений, фиксируют нарушения правил перехода камеры, высаживают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают, для борьбы с «зайцами» наносят специальные красящие средства по краю платформ. Среди капитальных мер — строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов.

Минтранс Подмосковья призывает быть внимательными на железной дороге и использовать только санкционированные переходы, обязательно снимать наушники и не отвлекаться на телефон. За нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.