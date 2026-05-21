В Подмосковье установили 4,5 тыс знаков ограничения скорости

Около 4,5 тыс дорожных знаков, ограничивающих скорость до 20, 40, 50 и 70 км/ч, установили с начала 2026 года на региональных трассах Подмосковья. Работы провели в 47 округах для снижения аварийности в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты усилили меры по «успокоению» движения на подъездах к пешеходным переходам вне населенных пунктов. Работы выполнили на основе анализа аварийных и потенциально опасных участков. Знаки установили как на подходах к переходам, так и рядом с ними и искусственными неровностями.

«Чтобы повысить безопасность участников движения, специалисты Мосавтодора провели работы на подъездах к переходам и непосредственно у переходов и „лежачих полицейских“. Это позволяет водителю заблаговременно среагировать и снизить скорость еще на подъезде к переходу, и уже в марте мы отметили положительную динамику — наезды на пешеходов снижаются», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольшее количество знаков установили в Дмитровском округе — 315, Домодедове — 242, Коломне — 233, Истре — 229, Сергиево-Посадском округе — 192, Шатуре — 186 и Орехово-Зуевском округе — 182. Работы прошли на региональных дорогах вблизи населенных пунктов, жилых улиц и садовых товариществ.

В ведомстве напомнили, что соблюдение скоростного режима снижает риск ДТП и тяжесть их последствий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.