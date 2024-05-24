В Подмосковье установили 18 км тросовых ограждений

Дорожные службы Московской области установили 18 км тросовых ограждений на региональных дорогах. Работы провели в рамках комплекса мер по повышению безопасности по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники уже выполнили 90% от запланированного объема работ по установке тросовых ограждений. Полностью завершили обустройство тросов по оси дорог в Лобне, Коломне, Сергиево-Посадском и Раменском округах. Также летом дорожники установят еще более 2 км тросовых ограждений», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Лобне смонтировали ограждения на 7 участках Рогачевского шоссе. А в Сергиево-Посадском округе установили тросы на дороге «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец», более 1,5 км из них смонтировали на участке между деревнями Селково и Запольское. Наибольший объем работ дорожники выполнили в Раменском округе, где обустроили больше 10 км тросовых ограждений на 27 участках Старо-Рязанского шоссе. А в Коломне тросы установили на 13 участках дороги «М-5 «Урал» — Коломна — М-5 «Урал».

Тросовое ограждение разделяет транспортные потоки и предотвращает выезд автомобилей на встречную полосу. В приоритетном порядке тросовое ограждение устанавливается на аварийно-опасных участках дорог с целью предотвращения лобовых столкновений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.