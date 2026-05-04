В Подмосковье установили 156 искусственных неровностей на дорогах

Дорожные службы с начала 2026 года обустроили 156 искусственных неровностей на региональных трассах Московской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До конца мая планируется установить еще около 40 таких объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Искусственные неровности устанавливают для повышения безопасности движения. Они помогают водителям снижать скорость у пешеходных переходов, рядом с образовательными учреждениями и в аварийно-опасных местах.

«Искусственные неровности — важный элемент организации движения: они помогают принудительно снижать скорость в потенциально опасных зонах. До конца мая планируется установить еще порядка 40 искусственных неровностей на участках региональных дорог Подмосковья», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ выполнен в Богородском округе — 16 объектов, в Серпухове и Чехове — по 12, в Ступине — 10. В Ногинске неровности появились на улицах Ильича, Текстилей, Советской Конституции и Индустриальной, а также на дороге от деревни Горки до остановки «Переезд».

Работы также проведены в Серпухове на улицах Межевой, 2-й Московской и Пушкина у школы № 12, в Ступине — на улицах Андропова, Пристанционной и Горького, в Чехове — между деревнями Покров и Репниково. «Лежачие полицейские» установили в Клину, Шатуре, Егорьевске и поселке Тучково Рузского округа.

В 2025 году на региональной сети Подмосковья обустроили 100 искусственных неровностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.