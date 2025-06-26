В Подмосковье стартует второй этап международной парусной регаты Tenzor Elite Cup

На акватории Пестовского водохранилища в Подмосковье 11 июля будет дан старт второму этапу международной парусной серии Tenzor Elite Cup 2025. Соревнования продлятся до 13 июля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В борьбу за чемпионский титул, переходящий кубок, а также за возможность заработать рейтинговые очки и солидные призовые включатся около сотни сильнейших яхтсменов из российских и интернациональных команд. В их числе — победители и призеры мировых и национальных чемпионатов, обладатели Кубков разных стран в различных классах яхт, участники Олимпийских игр, а также лидеры сборной России по парусному спорту. Спортсменам предстоит выявить сильнейшего в длинных гонках флота на яхтах MX700.

​На протяжении трех соревновательных дней все участники и гости регаты смогут насладиться береговой развлекательной программой. Для детей состоится турнир Tenzor Cup Junior на швертботах «Оптимист» и сапах. Кроме того, после соревнований титулованные яхтсмены для всех желающих проведут автограф-сессию, а также ответят на вопросы самых маленьких любителей парусного спорта.

​В спортивную программу регаты включены тренировки команд и регистрация участников, которые состоятся в четверг, 10 июля, а следующие три дня, с 11 по 13 июля, будут посвящены гонкам флота на акватории водохранилища. В воскресенье, 13 июля, зрители увидят захватывающие финальные старты и торжественную церемонию закрытия регаты.

​«Tenzor Elite Cup 2025 — это не просто спортивное событие, это точка притяжения для парусных команд, которые ценят спортивный азарт, динамику и стратегию. Мы рады, что такие нововведения, как рейтинг парусных команд TSC, расширяют возможности для участников громко заявить о себе, бороться за рейтинговые очки и двигаться к вершинам турнирной таблицы, где лучших ждут 10 миллионов рублей», — отметила генеральный директор Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева.

По результатам первого этапа общий зачет возглавила команда «ФИШЕ». Следом за ними расположились спортсмены из команды Aladdin. И замыкает тройку лучших коллектив «Фордевинд». В женском зачете лидирует экипаж парусного клуба Skolkovo Sailing Club.

​Третий этап международного турнира также пройдет в Московской области на акватории Пестовского водохранилища в сентябре. Финальный этап состоится в начале ноября, участники отправятся в Сочи, где уже в морских условиях им предстоит определить победителей всего сезона.

​Организатором регаты выступает подмосковный яхт-клуб «Tenzor Sailing Club» при поддержке генерального партнера Tenzor Consulting Group, а также министерства физической культуры и спорта Московской области, министерства культуры и туризма Московской области, всероссийской федерации парусного спорта и фонда «Росконгресс».

​Турниры серии Tenzor Elite Cup 2025 проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

​Дата проведения: 11–13 июля 2025 года.

​Место проведения: Московская область, д. Румянцево, улица Пестовская, яхт-клуб Tenzor Sailing Club.

​Программа мероприятия:

10 июля

11:00–18:00 — регистрация участников, тренировки.

11 июля

10:00–11:00 — торжественная церемония открытия;

12:00–17:00 — первый гоночный день регаты.

12 июля

10:30–17:00 — второй гоночный день регаты;

10:00–16:00 — детские соревнования Tenzor Cup Junior (класс «Оптимист» и сапборды).

13 июля

10:30–15:00 — третий гоночный день регаты;

16:30–17:30 — торжественная церемония награждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.