В Подмосковье стартовал социальный раунд «Безопасная мобильность»

В Московской области дан старт социальному раунду «Безопасная мобильность», который пройдет в период с 6 по 26 мая в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Комплекс профилактических и просветительских мероприятий организован Госавтоинспекцией Подмосковья совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры, министерством образования и министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области, а также РОО «Союз безопасности дорожного движения».

Во всех муниципалитетах региона будут проведены мероприятия, направленные на повышение уровня дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних водителей современных средств передвижения. В Госавтоинспекции Подмосковья отметили, что одним из главных инструментов социального раунда станет серия тематических мультимедийных продуктов.

В Минтрансе Подмосковья обратили внимание на безопасность детей. С начала года уже 7 ребят, катавшихся на велосипедах и СИМ, получили травмы. Все они были без экипировки и попали в ДТП, не спешившись на пешеходных переходах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.