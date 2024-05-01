В Подмосковье стартовал сезон водной навигации

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В Московской области стартовал сезон водной навигации на трех речных маршрутах: по Москве реке в районе Лыткарина, на реке Оке в Коломне и в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В текущем году на маршруте от причала Андреевское до причала Лыткарино увеличили число рейсов. Теперь теплоход совершает 34 рейса в сутки. Оплатить билет можно наличными средствами, банковской картой или картой «Стрелка».

Стоимость проезда составляет:

«причал Бочманово — причал Притыка»: — за наличный расчет — 92 руб; — по банковским картам — 83 руб; — по Стрелке — 82, 83 руб.

«причал Андреевское — причал Лыткарино»: — за наличный расчет — 49 руб; — по банковским картам — 45 руб; — по «Стрелке» — 44, 01 руб.

«причал Серпухов — причал Сады»: — за наличный расчет — 38 руб; — по банковским картам — 34 руб; — по «Стрелке» — 33,64 руб.

На машрутах предоставляется льгота ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам боевых действий, детям от 5 до 10 лет в виде 50% скидки от провозной платы.

Маршруты в Коломне и Серпухове будут работать до 29 сентября. А в Лыткарине — до 20 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.