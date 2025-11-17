В Подмосковье специалисты проводят противогололедную обработку дорог

В выходные в Московском регионе выпал первый снег, а температура снизилась до отрицательных значений. Дорожные службы Московской области провели два цикла противогололедной обработки региональных дорог и сейчас продолжают работы по ликвидации скользкости на опасных участках: съездах, мостах, эстакадах и высокоинтенсивных шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В среднем в обеспечении безопасного проезда на региональных дорогах задействованы порядка 700 дорожников и более 350 комбинированных дорожных машин и тракторов. При ухудшении погодных условий растет риск возникновения ДТП, что и показали эти выходные. Поэтому я призываю водителей не рисковать и не выезжать на летней резине, быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

До конца недели в Московском регионе ожидаются дождь, мокрый снег, усиление ветра. Ночью сохранится минусовая температура, поэтому местами на дорогах возможна гололедица.

Дорожные службы Подмосковья продолжат мониторить погодные условия и при необходимости будут проводить противогололедную обработку, чтобы обеспечить комфортный проезд личного и общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.