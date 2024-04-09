В Подмосковье совершено 400 тыс поездок на арендованных электросамокатах

Жители и гости региона совершили порядка 400 тысяч поездок с начала сезона на арендованных элекстросамокатах. К аренде доступно более 21 тысячи СИМ, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На территории региона оборудовано около 7 тысяч виртуальных парковок в 21 городском округе. Для удобства пользователей парковки сделаны в специальных зонах — возле станций метро, МЦД или ж/д станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью.

Наибольшей популярностью электросамокаты пользуются в Красногорске, Мытищах и Люберцах — всего там зафиксировано более 50 тысяч поездок. Среднее время аренды составляет 16 минут, а среднее расстояние — 5 км.

С 1 марта 2023 года появилась новая категория транспортных средств — СИМ (средства индивидуальной мобильности), куда вошли электросамокаты, гироскутеры и моноколеса. Самокаты без электродвигателя к СИМ не относятся. На пользователей электросамокатов распространяются ПДД, которым они должны следовать. Сообщить о нарушениях ПДД можно в Госавтоинспекцию.

Минтранс Подмосковья призывает помнить о безопасности и соблюдать ПДД при использовании электросамокатов. После завершения поездки важно правильно парковаться — не загораживать и не мешать пешеходам и автомобилистам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.