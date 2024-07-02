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В Подмосковье состоятся соревнования по пожарно-спасательному спорту

В г. о. Подольск состоятся межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди специальных подразделений ФПС МЧС России. Мероприятие пройдет с 16 по 18 июля на стадионе «Пламя», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях примут участие 15 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего-Новгорода, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Московской, Самарской, Архангельской, Пензенской, Саратовской, Владимирской и Калужской областей.

Сильнейших спортсменов будут определять в пяти дисциплинах: штурмовая лестница 4 этаж учебная башня, пожарная эстафета, боевое развертывание, установка и подъем по трехколенной выдвижной лестнице и полоса препятствий.

Соревнования проводятся с целью укрепления физического состояния сотрудников специальных подразделений, повышения психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях, популяризации профессии пожарного, пропаганды здорового образа жизни.

Организатором соревнований выступает ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России».

Мероприятие состоится 16–18 июля 2024 года по адресу: г. о. Подольск, ул. Циолковского, 18А (стадион «Пламя»).

Начало церемонии открытия: 16 июля в 09:15. Время проведения соревнований: с 09:15 до 17:30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.