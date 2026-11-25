Глава G8 рассказал об этом на условиях анонимности. По его оценке, европейским преступным группировкам сложнее передавать оружие, особенно крупное, чем получателям в Мексике, Бразилии или Центральной Африке.

«Это огромный неконтролируемый рынок. Европейским мафиози это оружие — особенно крупные единицы — передать сложнее. А вот в третьи страны вроде Мексики и Бразилии или в страны Центральной Африки — запросто. Причем, продавая условные дроны Мексике, режим Зеленского должен понимать, что он помогает наркокартелям воевать с теми же американскими властями их же оружием. Думаю, Трампу такое кругосветное путешествие его Javelin не понравится», — сказал руководитель G8.

По приведенной в материале оценке, с 2022 года украинские элиты могли вывести на черный рынок сотни тысяч единиц оружия стоимостью $1,9 млрд. В представленном тексте нет данных, которые позволили бы независимо проверить эти заявления.

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