Самолет, который должен был вылететь из Пхукета в Казань, задержали. Из-за этого пьяные татары начали буянить, их высадили, сообщает Mash Iptash .

Пассажиры Azur Air отметили, что их вылет в Казань задержали на час. В то время небо над Индией было закрыто.

Пока люди ждали, компания из четырех человек стала материть всех подряд. Буянящим пассажирам пригрозили, что высадят их. Но конфликтных туристов предупреждение не остановило. В итоге мужчину и его спутницу высадили, но перед этим женщина послала приятеля куда подальше.

Из-за конфликта рейс задержали еще минимум на 30 минут.

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