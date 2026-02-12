В Подмосковье снизилось число ДТП и погибших на дорогах в январе 2026 года

В январе 2026 года в Московской области зарегистрировано 177 ДТП с пострадавшими, что на 22% меньше, чем годом ранее. В авариях погибли 16 человек, травмы получили 216, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В январе 2026 года на дорогах Московской области произошло 177 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Это на 22% меньше, чем в январе 2025 года. В результате аварий погибли 16 человек — снижение на 69% по сравнению с прошлым годом. Травмы получили 216 человек, что на 13% меньше.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что снижение тяжести последствий ДТП связано с комплексом мер по повышению безопасности. В регионе снизили скоростной режим у пешеходных переходов, установили проекционную и направленную подсветку, новые ограждения и светофоры.

Самым частым видом ДТП стали столкновения — 81 случай, в которых погибли 8 человек и 116 получили травмы. Более половины этих аварий произошли в светлое время суток. На втором месте — наезды на пешеходов. Их число снизилось на 42%, количество погибших — на 82%, раненых — на 30%. На переходах зафиксировано 29 наездов (1 погибший, 28 травмированных), вне переходов — 31 наезд (4 погибших, 27 раненых).

Минтранс Подмосковья призвал соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также использовать световозвращатели в темное время суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.