В Подмосковье служба помощи при ДТП приняла 5 123 обращения

Более 5 тыс. аварий без пострадавших зафиксировали в Подмосковье за прошедшую неделю. Участники 5 123 ДТП обратились на горячую линию службы помощи при ДТП и получили консультации и поддержку, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За отчетный период на горячую линию службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области поступило 5 123 обращения по авариям без пострадавших. Это на 1 828 случаев меньше, чем неделей ранее. Всего консультационную поддержку получили 10 246 водителей.

В центрах помощи при ДТП специалисты помогли оформить 1 757 дорожных происшествий. Еще в 564 случаях водители оформили европротоколы после консультации операторов горячей линии.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье оказывает бесплатную дистанционную и очную поддержку. Консультации по телефону доступны круглосуточно, а оформление аварий без пострадавших ведется в 16 центрах ежедневно с 8:00 до 20:00.

В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность. При поломке или ДТП рекомендуется покинуть автомобиль, отойти в безопасное место за пределами проезжей части и обратиться по номеру 112 для получения дальнейших инструкций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.