В Подмосковье скорректировали работу 6 светофоров за неделю

Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области продолжают работы по оптимизации движения и ликвидации пробок на дорогах. За прошедшую неделю была скорректирована работа 6 светофорных объектов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

В Люберцах увеличили время проезда по Октябрьскому проспекту за счет изменения режима светофоров на двух пересечениях проспекта с улицами Парковой и Калинина. Также скорректировали светофор на пересечении проспекта 1-го Мая и обхода поселка Авиационный в Домодедове, таким образом увеличив время выезда с проспекта.

В Подольске увеличили время проезда по Большой Серпуховской улице и время работы пешеходного перехода через ул. Индустриальную.

В г. Пушкино увеличили время выезда на Старое Ярославское шоссе, скорректировав режим светофора недалеко от остановки «Набережная». А в Серпухове уменьшили время выезда с А-108 на Старое Ярославское шоссе.

Работы по оптимизации движения продолжаются, специалисты мониторят участок и при необходимости вносят точечные корректировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.