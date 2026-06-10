В Подмосковье сервис Мострансавто набрал 325 тыс просмотров

Пассажиры Мострансавто с начала 2026 года более 325 тыс. раз воспользовались электронным расписанием автобусов в рамках проекта «Скачай, не срывай». Всего с момента запуска сервисом воспользовались почти 3,14 млн раз, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Цифровой проект Мострансавто «Скачай, не срывай» стартовал в апреле 2023 года. Электронная версия расписания движения автобусов по маршрутам за это время была скачана и просмотрена почти 3,14 млн раз. В среднем сервисом пользуются до 15 тыс уникальных посетителей в месяц, а в дачный сезон число новых пользователей достигает 20 тыс.

В апреле и мае наиболее востребованным стало расписание маршрута №308 «Москва (м. Домодедовская) – Аэропорт Домодедово» — около 1,2 тыс обращений. Более 900 раз пассажиры запрашивали маршрут №26 «Химки – Красногорск (площадь Маяковского)». Расписание маршрута №362 «ст. Монино – Москва (м. Щелковская)» посмотрели свыше 870 раз.

Сервис позволяет получить информацию о движении автобусов по любому маршруту «от точки до точки», узнать прогноз прибытия и спланировать поездку с учетом пересадок. Скачать расписание можно на официальном сайте Мострансавто: https://mostransavto.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.