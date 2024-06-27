В Подмосковье сервис каршеринга расширил зоны аренды

В Московской области сервис каршеринга продолжает расширять свою зону присутствия. Теперь пользователи могут взять машину в аренду в Звенигороде и Апрелевке. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Каршеринг-сервис продолжает расширять зону присутствия за пределами МКАД. Порядка 6% первых поездок со всей Москвы и Подмосковья пришлись на новые зоны в Подмосковье, самыми популярными стали Железнодорожный, Раменское, Ивантеевка и Лобня», — пояснили в ведомстве.

Ранее каршеринг-сервис стал доступен в Домодедове, Подольске, Лобне, Ивантеевке, Щёлкове, Железнодорожном, Лыткарине, Жуковском, в аэропорту Жуковский, Раменском, Дзержинском.

«Звенигород и Апрелевка появились на карте Ситидрайва. Таким образом, в этом году мы открыли 13 новых зеленых зон в Московской области. Уверены, обновления в сервисе будут актуальны не только для поездок в Москву и обратно, но и для путешествий по Подмосковью», — сообщил представитель Ситидрайва.

Чаще всего по другим зонам области ездят пользователи Ивантеевки и Дзержинского.

В сервисе доступны поминутный и фиксированный тарифы, а также абонемент и пакеты от 2 часов до 7 дней. На любом автомобиле сервиса можно уехать на 250 км от МКАД, а фильтр «Радиус» позволяет совершать поездки до 2 тысяч км от Москвы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.