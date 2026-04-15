В Подмосковье с начала года установили 108 шериф-балок

На региональных дорогах Московской области с начала 2026 года установили 108 шериф-балок для снижения аварийности в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы провели в 31 округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Шериф-балки — это специализированные сигнальные устройства с красно-синими световыми сигналами, имитирующими проблесковые маячки ДПС. Их устанавливают на участках с повышенной аварийностью, вне населенных пунктов, рядом с социальными учреждениями и пешеходными переходами. Такие устройства привлекают внимание водителей, побуждают снизить скорость и повысить концентрацию.

Работы выполнили специалисты специализированного монтажного эксплуатационного управления «Мосавтодора». Наибольший объем установки пришелся на Раменский округ — 13 устройств, а также Истру и Солнечногорск — по 7 в каждом.

В Раменском шериф-балки появились на улице 100-й Свирской Дивизии, Рязанском шоссе в селе Боршева и деревне Морозово, на Егорьевском шоссе в селе Речицы и в поселке совхоза Раменское. В Истре устройства установили на Волоколамском шоссе у остановок «52-й километр», «Антоновка», «Дачи 65-й километр», а также возле поселков Снегири и Первомайский. В Солнечногорске работы провели на Пятницком, Вертлинском и Таракановском шоссе и на центральной улице деревни Кривцово.

Кроме того, новые сигнальные устройства появились в Лыткарине, Озерах, Красногорске, Кашире, Клину и Талдоме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.