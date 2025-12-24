В Подмосковье с начала года отремонтировали 115 железнодорожных переездов

Железнодорожники Московской области с начала 2025 года отремонтировали 115 переездов на территории Московской железной дороги, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2025 году в Подмосковье завершили ремонт 115 железнодорожных переездов, находящихся в границах Московской железной дороги. В рамках работ специалисты заасфальтировали 10-метровые участки проезжей части, прилегающие к переездам.

На трех переездах провели капитальный ремонт: заменили резинокордовое покрытие, установили новые устройства заграждения пути и светоотражающие столбики. Эти меры повысили безопасность пересечения переездов автотранспортом.

Для профилактики дорожно-транспортных происшествий на Московской железной дороге реализуют комплекс мероприятий по обслуживанию и ремонту переездов, а также внедряют современные технологии для повышения безопасности. Железнодорожники регулярно контролируют состояние переездов и призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении путей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.