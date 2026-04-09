В Подмосковье с начала года очистили 1 000 вагонов от граффити

Железнодорожники Подмосковья за январь–март 2026 года очистили от граффити более 1 тыс. вагонов электропоездов и устранили тысячи других повреждений. Вагоны временно изымают из эксплуатации и направляют в ремонт, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала года специалисты также заменили 799 разбитых стекол, отремонтировали 1,5 тыс. испорченных диванов и кресел и более 1,6 тыс. единиц внутривагонного оборудования, включая ручки и замки.

Поврежденные вагоны снимают с линии и отправляют в депо. Удаление рисунков и надписей только с одной стороны вагона занимает более шести часов и требует работы трех-четырех сотрудников. На очистку расходуется пять-шесть литров растворителя и до десяти литров краски. Устранение других последствий вандализма занимает до 2,5 часов.

В ведомстве напомнили, что незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта влечет административную и уголовную ответственность. Московская железная дорога призвала пассажиров сообщать о случаях вандализма в правоохранительные органы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.