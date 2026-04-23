В Подмосковье с 28 апреля увеличат штрафы за неоплату парковки

Новые штрафы за неоплату платной парковки начнут действовать в Московской области с 28 апреля 2026 года. Изменения внесены в региональный кодекс об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит 5 000 рублей, для юридических лиц — 15 000 рублей. Размер штрафа для граждан останется прежним — 2 500 рублей.

Оплатить парковку можно двумя способами: через СМС на номер 7757 или в мобильном приложении «Парковки России». В приложении доступна оплата парковочной сессии до конца суток, в которые была совершена парковка.

Бесплатно размещать транспорт на платных парковках региона вправе члены многодетных семей, владельцы электромобилей и мотоциклов, а также резиденты в ночное время. Для этого необходимо оформить разрешение на региональном портале госуслуг по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/23144. Кроме того, инвалиды могут бесплатно парковаться на специально оборудованных местах.

Если водителю вынесли штраф, его можно обжаловать в Центре безопасности дорожного движения Московской области: https://cbddmo.mosreg.ru/deyatelnost/platnoe-parkovochnoe-prostranstvo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.