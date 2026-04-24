В Подмосковье с 25 апреля изменят расписание поездов МЦД-2

Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений, включая МЦД-2, изменится с 25 апреля из-за капитального ремонта пути на участке Тушино — Подмосковная. Корректировки затронут время отправления, маршруты и количество остановок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Капитальный ремонт второго главного пути пройдет на участке Тушино — Подмосковная. Железнодорожники обновят 3,4 км пути. Первые технологические «окна» назначены с 01:00 25 апреля до 01:00 27 апреля, а также с 01:00 1 мая до 01:00 4 мая. В это время специалисты демонтируют старую рельсошпальную решетку, уложат новую, проведут глубокую очистку щебеночного балласта, сварку и выправку пути. Движение поездов организуют по соседним путям в реверсивном режиме.

В период работ изменится расписание ряда пригородных поездов: скорректируют время отправления и прибытия, а также количество остановок. Поезда МЦД-2 будут следовать по укороченным маршрутам — от Нахабино до Тушино и обратно, от Подольска до станции Москва-Пассажирская-Курская и Площади трех вокзалов и в обратном направлении. Часть пригородных поездов дальних маршрутов также проследует по сокращенной схеме, некоторые рейсы временно выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с изменениями. Актуальное расписание размещено на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.