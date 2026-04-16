В Подмосковье с 18 апреля изменят расписание поездов МЖД

Изменения в расписании пригородных поездов Казанского и Ярославского направлений МЖД введут с 18 апреля в Подмосковье из-за ремонтных работ на путях. Корректировки затронут время отправления и прибытия, количество остановок и маршруты следования, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На Казанском направлении работы пройдут 18–19 апреля на станции Москва-Пассажирская-Казанская с 00:30 до 06:30 и на перегоне Пески – Голутвин с 02:15 до 06:10. В это время поочередно закроют участки первого и второго главных путей, а поезда будут направлять по соседним путям.

Из-за ремонта у части электричек изменится время отправления и прибытия, сократится число остановок. Некоторые поезда проследуют по укороченным маршрутам, несколько рейсов временно выведут из графика.

На Ярославском направлении 24-часовые технологические окна назначены с 00:10 18 апреля до 00:10 19 апреля и в те же часы 25–26 апреля. Кроме того, 20, 21 и 27 апреля работы будут идти с 00:05 до 07:05. На участке Щелково – Чкаловская железнодорожники заменят рельсовые плети, выполнят сварку и выправку пути на протяжении около 2 км, а также проведут глубокую очистку 400 м щебеночного балласта.

На время ремонта движение поездов на участке Соколовская – Чкаловская организуют по соседнему пути в реверсивном режиме. Наиболее существенные изменения в расписании ожидаются 18 и 25 апреля.

Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с обновленным расписанием на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.