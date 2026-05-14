В Подмосковье с 16 мая изменят расписание поездов

Расписание части пригородных поездов Ярославского направления изменится в Подмосковье с 16 мая из-за ремонтных работ на участке Болшево – Зеленый Бор. Корректировки будут действовать в вечернее и ночное время в отдельные дни мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Технологические «окна» назначены на 16–19, 21–23, 25–26 и 28–29 мая с 21:30 до 5:30. В этот период железнодорожники выполнят укладку рельсовых плетей, глубокую очистку и балластировку пути, выправку и сварку стыков. Всего планируется обновить 2,4 км пути на однопутном участке Болшево – Зеленый Бор.

На время работ изменится расписание ряда электричек. У некоторых поездов скорректируют время отправления и прибытия, количество остановок, часть составов проследует по укороченным маршрутам, несколько рейсов временно выведут из графика.

Для сохранения транспортной доступности назначены четыре пары поездов между Фрязино и Ивантеевкой и обратно. Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с актуальным расписанием на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.