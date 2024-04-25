В Подмосковье рассказали о режиме работы общественного транспорта в праздники

В предстоящие майские праздники изменится расписание общественного транспорта Подмосковья. Автобусы областных перевозчиков 27 апреля будут работать по расписанию понедельника, а с 29 апреля по 1 мая и 9 –10 мая — по расписанию субботы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Пригородные поезда 26 апреля будут работать по расписанию четверга, 27 апреля и 8 мая — по расписанию пятницы, 28–30 апреля и 9–11 мая будут работать по расписанию субботы, а 1 и 12 мая — по расписанию воскресенья.

В праздничные дни на маршрутах Подмосковья будут курсировать более 6,5 тыс. автобусов, из них 4,2 тыс. — компании «Мострансавто».

На объектах транспортной инфраструктуры и в автопарках усилят меры безопасности. С водительским составом проведут дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения и перевозки пассажиров.

В дни майских праздников ЦППК назначила дополнительные поезда на Курском, Рижском, Казанском, Горьковском, Киевском, Ярославском и Павелецком направлении.

Всем пассажирам нужно заранее планировать свои поездки и уточнять актуальное расписание перед поездками. Информация о корректировках будет опубликована на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.