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В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке в регионе утром 23 апреля

Во вторник утром, 23 апреля, загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах было зафиксировано более 879 тысяч автомобилей — что на 2% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдались в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Каширском, Волоколамском, Ленинградском, Новорижском, Киевском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья просит всех водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, скоростной режим и требования дорожных знаков. Также нужно заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами и уступать пешеходам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.