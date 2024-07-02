В Подмосковье рассказали, когда чаще всего происходят ДТП с мототранспортом

С начала года на дорогах Московской области зафиксировано 229 ДТП с участием мототранспорта, в которых погибли 23 человека, а 251 получили травмы различной степени тяжести. Почти половина ДТП произошли в июне, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Среди байкеров самыми частыми нарушениями ПДД, которые приводят к авариям, становятся несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости и невнимательность. Чаще всего аварии происходят в выходные и в понедельник, больше всего аварий зафиксировано в период с 18:00 до 00:00. Среди видов ДТП превалируют встречные, попутные и боковые столкновения — 156 аварий.

Минтранс Подмосковья призывает мотолюбителей не пренебрегать защитной экипировкой и шлемом. Нужно быть внимательными и выбирать оптимальные скорость и дистанцию для безопасного движения, избегая слепых зон. Нужно быть заметными и предсказуемыми — соблюдать скоростной режим согласно установленным знакам, оценивать ситуацию и планировать маневры заранее. Двигаться в потоке транспорта нужно строго в своей полосе и в один ряд. Не стоит двигаться по разметке — она скользкая, а в дождь становится еще опаснее, при этом торможение на ней возможно с заносом. Необходимо снижать скорость перед перекрестками и пешеходными переходами.

Лицам, достигшим 16 или 18 лет, необходимо получить права на управление питбайком. Родителям нужно объяснить подросткам правила, а также проследить за тем, чтобы они использовали экипировку и надевали шлем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.