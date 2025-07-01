Подмосковные спортсмены взяли 7 медалей на первенстве Европы по прыжкам в воду

Представители Московской области завоевали еще четыре медали на первенстве Европы среди юниоров и юниорок 14-15 лет и 16-18 лет по прыжкам в воду. По итогам турнира в активе сборной региона семь наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Спортсменка из Электростали пополнила коллекцию наград первенства Европы еще тремя медалями. В синхронных прыжках с трамплина 3 м в тандеме с другой российской спортсменкой Надеждой Трифоновой Виктория Казанцева заняла первое место. На второй и третьей ступени пьедестала в этих соревнованиях расположились представители Украины и Великобритании соответственно.

В индивидуальных прыжках с трамплина 1 м Виктория Казанцева стала серебряным призером. Победителем стала спортсменка из Германии, а бронзовым призером — представительница Украины.

В прыжках с трамплина 3 м Виктория Казанцева завоевала бронзовую медаль. На первом месте в этой дисциплине расположилась украинская спортсменка, а на втором — представительница Италии.

Еще одну бронзу в прыжках с трамплина 3 м среди юниоров завоевал подмосковный спортсмен Владислав Качанов. Первое и второе места заняли представители Италии и Великобритании соответственно.

Ранее Виктория Казанцева в рамках первенства Европы завоевала золотую и серебряную медали. Владислав Качанов также стал бронзовым призером в синхронных прыжках с трамплина 3 м в предыдущие дни турнира. Таким образом по итогам соревнований, в активе команды Московской области семь наград: два «золота», два «серебра» и три «бронзы».

Первенство Европы среди юниоров и юниорок (14-15 лет, 16-18 лет) по прыжкам в воду проходит с 23 по 30 июня 2025 года в г. Афины (Греция).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.