сегодня в 15:26

Готовность новой поликлиники в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове достигла 25%

Новая поликлиника возводится в жилищном комплексе «Гусарская баллада» в Одинцово. Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет более 25%. На строительной площадке идут работы на уровне третьего этажа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Поликлиника возводится в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета. Площадь здания составит порядка 6 тыс. кв. м. Пациенты смогут получить медицинскую помощь по востребованным направлениям: терапия, педиатрия, кардиология, урология, гинекология, стоматология, оториноларингология, офтальмология, эндокринология, инфекционные болезни, хирургия, травматология и ортопедия, профилактика заболеваний, ультразвуковая диагностика, рентгенология.

На прилегающей территории появится парковочное пространство, а также места для отдыха.

Поликлиника будет обслуживать как взрослых, так и детей — всего 500 человек за смену. Открыть новое поликлиническое учреждение планируется в 2026 году.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.