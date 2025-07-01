Почти 30 «народных троп» обустроили в Люберцах с начала летнего сезона

В городском округе Люберцы продолжаются работы по обустройству «народных троп». «Народные тропы» — это участки тропиночной сети, проложенные самими жителями, которые планируется заасфальтировать для повышения удобства и комфорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году на территории округа в рамках программы «Народные тропы» запланировано обустройство 43 пешеходных маршрутов. На сегодняшний день завершены работы на 27 объектах, еще на семи участках работы продолжаются. Все объекты были выбраны на основании обращений жителей, которые выразили необходимость в создании удобных тропиночных сетей.

«Новые комфортные дорожки уже могут оценить жители городов Люберцы, Дзержинский, поселков Томилино, Красково и Октябрьский. В настоящее время специалисты обустраивают пешеходные маршруты в Малаховке на улицах Шоссейная, Новомалаховская и Быковском шоссе», — отметил глава городского округа Владимир Волков.

Полностью завершить работы на всех объектах планируется в сентябре. Программа благоустройства пешеходных коммуникаций действует в Подмосковье с 2021 года.

Полный список адресов, где в этом году будут обустроены «народные тропы», можно посмотреть на сайте: https://www.люберцы.рф/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.