В МОЦОМД делают операции, позволяющие сохранять репродуктивную функцию

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) расширен спектр гинекологических услуг благодаря вводу в эксплуатацию современной эндоскопической стойки с полным набором инструментов для эндовидеохирургии, гистероскопии и гистерорезектоскопии в апреле 2025 года. Новое оборудование значительно повышает эффективность внутриматочных операций, позволяя сохранить репродуктивную функцию и сам орган у женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С апреля текущего года в нашем отделении успешно проведено свыше 50 гистерорезектоскопических операций, включающих удаление полипов эндометрия с иссечением и коагуляцией основания, а также резекция миоматозных узлов с подслизистым ростом. Все врачи отделения владеют данной хирургической методикой, что соответствует современным стандартам оказания гинекологической помощи», — подчеркнула заведующая гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Тамара Добровольская.

Внедрение эндоскопических методов в практику МОЦОМД представляет собой важный шаг в развитии малоинвазивной хирургии в регионе. Гистерорезектоскопия, в частности, является «золотым стандартом» в лечении внутриматочной патологии, позволяя визуализировать полость матки и проводить хирургические манипуляции с высокой точностью.

Применение гистерорезектоскопии позволяет существенно сократить время госпитализации пациенток и снизить риск развития послеоперационных осложнений. Расширение спектра гинекологических услуг в МОЦОМД демонстрирует приверженность учреждения принципам пациентоориентированной медицины и стремление к предоставлению высококачественной медицинской помощи в соответствии с международными стандартами.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.