сегодня в 17:41

В Подмосковье расширили участок трассы А-108 до четырех полос

В Подмосковье расширили 7-километровый участок трассы А-108 «Московское большое кольцо» до четырех полос. Речь идет о капитально отремонтированном участке с 343 по 350 км, который в составе дороги А-108 обеспечивает проезд транзитного транспорта в объезд города Серпухова. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

В ходе капитального ремонта дорожники построили дополнительные полосы для движения, покрытие уложили из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для повышения безопасности установлено освещение, светофоры, обустроены тротуары и ограждение.

В результате расширения данного участка трассы А-108 увеличилась общая пропускная способность (интенсивность движения здесь — более 7 тыс. автомобилей в сутки) и сократилось общее время в пути.

Работа по расширению «Московского большого кольца» проводится комплексно. Так, в минувшем году в ходе капитального ремонта до четырех полос уже был расширен отрезок с 359 по 364 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.