В Подмосковье расписание автобусов скачали более 1,9 млн раз с сайта «Мострансавто»

Жители и гости Подмосковья продолжают активно пользоваться удобным сервисом загрузки актуальных расписаний движения автобусов в рамках проекта «Мострансавто» «Скачай, не срывай». С момента запуска проекта в апреле 2023 года расписание было скачано свыше 1,9 млн раз, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Найти и скачать график движения автобусов можно на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Маршруты и расписания» «Расписание». Для этого достаточно ввести номер маршрута, выбрать остановку и нажать на значок скачивания. Пользователи получают график в привычном формате — таком же, как на остановочных павильонах. Дополнительно на сайте доступен поиск маршрутов, проходящих через конкретную остановку, что делает планирование поездок еще удобнее.

Актуальную информацию по расписанию автобусов можно получить и в Telegram-боте «Мострансавто», а еще через виртуального помощника на единой линии связи по номеру 8 (800) 700-31-13.

«Мострансавто» — ключевой автобусный перевозчик Московской области, подведомственный министерству транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Компания обслуживает более 1,4 тыс. маршрутов, включая городские, пригородные и междугородные направления.

Ежедневно свыше 5 тыс. автобусов перевозят более 1,6 млн пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.