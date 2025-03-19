В Подмосковье расписание автобусов скачали более 1,7 млн раз с сайта «Мострансавто»

В рамках проекта «Скачай, не срывай» жители и гости Московской области скачали расписания движения автобусов с сайта компании свыше 1,7 млн раз с момента запуска акции в апреле 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Опция доступна на официальном сайте компании в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание». Актуальный график движения автобусов также можно получить в чат-боте «Мострансавто» в Telegram (https://t.me/Mostransavto_bot). Аналогичную информацию предоставит и виртуальный помощник на единой линии связи по номеру: 8 (800) 700-31-13.

Чтобы скачать расписание на телефон или распечатать, на сайте необходимо ввести в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку, нажать на значок с изображением стрелки. Пользователи получают график движения в привычном дизайне, каким видят его на остановочных пунктах. Также на сайте пассажиры могут посмотреть, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт.

«Мострансавто» сегодня обслуживает более 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, в автопарке компании больше 5 тыс. автобусов, которые перевозят свыше 1,6 млн пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.