В Подмосковье рабочие отремонтируют 6 самых протяженных участков дороги

Работы на данных дорогах будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные Дороги». Общая протяженность участков, которые попали в программу ремонта 2024 года, составляет 73 км.

«Самые протяженные участки ремонта этого года расположены в шести округах: Лотошине, Луховицах, Солнечногорске, Шатуре, а также в Можайском и Талдомском. После ремонта будет обеспечен комфортный проезд порядка 50 тысяч автомобилистов Подмосковья. Специалисты «Мосавтодора» уже отремонтировали 12,8 км покрытия на участке дороги в Можайском округе, которая входит в опорную сеть региона: от поворота на село Шохово до фабрики в деревне Ваулино», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Также дорожникам предстоит отремонтировать следующие дороги: г. о. Шатура: участок дороги «Рошаль — Черусти» от остановки «Дачи» в д. Петряевское через п. Пустоши (13,3 км); г. о. Лотошино: участок дороги «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка» от поворота на д. Хранево до д. Хилово (13,1 км); г. о. Солнечногорск: Обуховское шоссе (11,8 км); г. о. Талдомский: участок дороги «Талдом — Нерль» между деревнями Дьяконово и Ширятино (11,3 км); г. о. Луховицы; участок дороги «Луховицы — Дединово» от Дединовской переправы до остановки «Лесная» (10,8 км).

На всех участках нанесут разметку и укрепят обочины. Завершить работы запланировано к осени.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.