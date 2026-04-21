В Подмосковье проверят более 10 тысяч единиц транспорта к лету

Подготовка общественного транспорта к летнему сезону началась в Подмосковье. Специалисты осмотрят более 9,5 тыс. автобусов и троллейбусов, а также около 600 электропоездов и трамваев, завершить работы планируют в мае, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Транспортные компании региона ежегодно проводят сезонную подготовку для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров. В этом году дополнительно организованы инструктажи для водителей и машинистов.

В автобусах проверяют системы охлаждения двигателя и кондиционирования, электрооборудование, световую сигнализацию, фары, освещение салона, стеклоочистители и стеклоомыватели. Особое внимание уделяют тормозной и пневматической системам, которые испытывают повышенные нагрузки в жару. Также специалисты осматривают подъемники и аппарели для маломобильных пассажиров, при необходимости ремонтируют напольное покрытие, сиденья, уплотнения окон, дверей и люков.

Троллейбусы проходят планово-техническое обслуживание компрессорных установок с доливкой масла и сливом конденсата из пневмосистемы. Рабочие заменяют фильтры, смазывают ходовую часть и дверные механизмы, меняют масло в гидроусилителе руля и заднем мосту. При необходимости проводится зачистка и покраска колесных дисков.

Электропоезда осматривают специалисты ЦППК, МТППК и МЖД. Они проверяют работу климат-контроля и вентиляции, систем видеонаблюдения и связи пассажиров с локомотивной бригадой, освещение салонов и тамбуров. Диагностируется механическое и электрическое оборудование, приборы контроля, системы торможения и управления, а также противопожарное состояние составов.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.