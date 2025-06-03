В Подмосковье провели более 3,2 тыс уроков по безопасности на ж/д с начала года

В Московской области с начала года состоялось более 3,2 тыс. открытых уроков, посвященных безопасности на железной дороге. Проблема «зацепинга» остается актуальной. Это опасное увлечение нередко приводит к трагическим последствиям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Летние каникулы — время, когда подростки часто выезжают за город. Родителям важно напоминать детям правила безопасности на железной дороге. Мы вместе с администрациями городских округов, ОАО «РЖД», АО «Центральная ППК» и транспортной полицией продолжаем проводить специальные мероприятия для школьников. На этих уроках еще раз напоминаем правила безопасности на железной дороге. С начала года в регионе проведено более 3,2 тыс. открытых уроков», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Обучение проходит в форме интерактивных занятий. Специалисты объясняют ученикам правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. После теории школьники отвечают на контрольные вопросы для закрепления материала.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминает родителям о важности регулярных бесед с детьми о правилах безопасности на железной дороге. Ребенка надо учить не отвлекаться на телефон, не слушать музыку в наушниках вблизи железнодорожных путей, стоять на платформе на безопасном расстоянии от ее края, переходить пути только в специально оборудованных местах на зеленый сигнал светофора и убедившись, что поезда поблизости нет. Подростков также необходимо предупреждать об опасности «зацепинга»: эта практика не только нарушает закон, но и грозит серьезными травмами вплоть до гибели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.